قتلى للحوثيين بتعز.. والجيش يواصل تقدمه شرق صنعاء

وكالات

الثلاثاء 27/12/2016

قالت مصادر إن عددًا من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قتلوا في مواجهات في تعز والبيضاء، بينما تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية تقدمها في المعارك الدائرة شرق صنعاء.وقالت المصادر إن:• تسعة من المليشيات الانقلابية قتلوا في مواجهات بجبهة القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات والمكلكل شرق تعز.• كما قتل أربعةٌ من عناصر الجيش والمقاومة في نفس الجبهات.• الجيش والمقاومة حررا أحد المباني الرئيسة بمدرسة صلاح الدين بمعسكر التشريفات.وأوضحت المصادر أنه جرى تبادل لإطلاق قذائف المدفعية في تبة سوفتيل وتبة السلال في تعز، في حين تعرض عدد من الأحياء السكنية للقصف من قبل المليشيات.وتدور معارك شرسة بين الجانبين قرب معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز، حيث تحاول قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي الوصول إلى معسكر التشريفات، حيث لا يفصلها عنه إلا شارع واحد.وفي محافظة البيضاء، لقي خمسة من مليشيا الحوثي وقوات صالح مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حاجز تفتيش في مدينة رداع في ساعة متأخرة من مساء الأحد.وأفادت مصادر محلية أن العبوة الناسفة انفجرت في شارع الدائري بمدينة رداع، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم قائد النقطة.معارك صنعاءوفي معارك صنعاء، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها وسط معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وقوات صالح، بعد سيطرتهما على تلتي النهدين وصالح، وعلى أجزاء واسعة من منطقة قرن ودعة المرتفعة، المطلة على الطريق الرئيس الذي يربط نهم بصنعاء.وأدت المعارك العنيفة في المنطقة إلى مقتل 12 من الحوثيين وأسر ثمانية آخرين أمس الأول الأحد، حيث تتركز المعارك في منطقة وادي «محلي»، وتسعى قوات الجيش للتقدم إلى الطريق الرئيس الواصل إلى صنعاء لقطع الإمدادات عما تبقى من مواقع الحوثيين.وفي مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، قصفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية الأحد معسكر الصمع الذي يسيطر عليه الحوثيون ما أدى إلى إصابات في صفوفهم.وفي نفس السياق شنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة عمران اليمينة / 50 كم شمال صنعاء./وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية مقر اللواء 310 التابع للمنطقة العسكرية السادسة، وجبل المرحة المطل على مصنع أسمنت عمران.وبحسب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة مدينة عمران، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل مكثف من تلك المواقع.من جهته دعا الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني أفراد الجيش وأبناء القبائل إلى تفويت الفرصة على مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران اللتين قال إنهما تسعيان للزج بهم في حروب عبثية على إخوانهم اليمنيين.وأكد الأحمر خلال لقاء عقد في مديرية نهم قرب المناطق التي تشهد المعارك ضرورة اصطفاف أبناء محافظة صنعاء بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة الفوضى التي تسعى مليشيا الحوثي لنشرها.