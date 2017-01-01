كشفت أميمة عزوز، مصممة الأزياء السعوديَّة، رئيس أول لجنة لمصممات الأزياء في المملكة، عن ارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 15 مليار ريال، مشيرة إلى أن المرأة ...