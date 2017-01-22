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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
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- 22 يناير 2017
24 ربيع الثاني 1438 هـ
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دولية
ثقافة
رياضة
كتاب
منتدى
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فيديو
صور
انفوجرافيك
كاريكاتير
صورة اليوم
أخيرة
تقنية
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المرأة
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تهاني
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العدد اليومي
24 / 4 / 1438 هـ - 22 يناير 2017
ضربة أمنية ناجحة تجهض العملية 271 إرهاب
تنظيم خاص لـ «هيئة العقار» قريبا.. والهدف: ضبط الأسعار وكسر الاحتكار
«أكاديمية شرطية» لتخريج نساء برتبة «ضابط»
استعادة 2.1 مليار ريال من متلاعبين بسوق الأسهم
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نقلُ السُلطةِ للشعبِ
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مخصصات شيوخ القبائل
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تشييع الجامعة العربية يُبدد المفاهيم السرابية
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شاهد.. كيف أسلمت الفنانة الأمريكية ليدنسي لوهان.. وماذا قالوا عنها في أمريكا
شاهد .. مياه آسنة تحاصر مدرسة بمكة.. وكراسي عائمة تنقذ المعلمين والطلاب
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شهود عيان: إطلاق النار استمر ساعتين وتخلله انفجار...
قال فهد الزهراني أحد شهود العيان من موقع الحادث: بعد صلاة الفجر كان هناك وجود أمني...
أبناء صاحب العقار: «ملتح» لا يصلي بالمسجد استأجر...
تحدث أبناء صاحب البيت الذي استأجره الإرهابيون، «للمدينة» وفي البداية تحدث علي...
خبير أمني: 3 إجراءات لمحاصرة إسكان الإرهابيين
271 عملية إرهابية أحبطها رجال الأمن البواسل
الحملة السعودية توزع مساعدات على 5739 لاجئاً سورياً بالأردن
5 مبادرات لتفعيل «كيف نكون قدوة» يستفيد بمخرجاتها 800 ألف بجدة
استيعاب ٢٣ ألف طالب وطالبة من السوريين واليمنيين بمدارس جدة
إحباط تهريب 2,3 مليون حبة مخدرة و9 آلاف طلقة
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طرح 5 % من أسهم «أرامكو» للاكتتاب منتصف 2018
كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، عن طرح 5 %من أسهم الشركة؛...
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40 % ارتفاعا بالكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء في 2020
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أعلن أمس السبت، وفد المعارضة السورية العسكري إلى محادثات أستانة أنه بحث مع وفد...
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الفيصل يتسلّم جائزة سلطان بن سلمان للتراث العمراني
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير...
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«الرباعي وباعشن والخضير» في الأمسيات الشعرية
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قاهر المستحيل يؤدي مناسك العمرة.. حاملاً جسده على...
عقد ونصف من الزمان واليافع الطموح "غانم المفتاح" يتألق يومًا بعد آخر في تحدى...
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