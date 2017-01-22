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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
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- 22 يناير 2017
24 ربيع الثاني 1438 هـ
أهم الأخبار
"الداخلية" تكشف تفاصيل مداهمة وكرين إرهابيين بشكل متزامن في جدة -  انتحار إرهابيان بأحزمة ناسفة في جدة -  بالصور.. "قاهر المستحيل" يطوف 7 أشواط حول الكعبة المشرفة على يديه -  أمير مكة يتسلّم جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني -  إحباط تهريب 850 جرام من مادة "الهيروين" بمطار الرياض
منذ 6 ساعات
المتحدث الرسمي لـ"مزايين الإبل": المهرجان يسير وفق المخطط أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل الدكتور طلال...
منذ 6 ساعات
النصر يلحق بالمتأهلين لدور الـ16 لكأس الملك لحق فريق النصر بركب المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن...
الجبير وحجاب يبحثان المستجدات السورية
هنا.. تفاصيل واقعة إطلاق نار في تبوك
أمير تبوك يوجّه بتشكيل لجنة لدراسة أسباب حادث "عقبة الهضبة"
القادسية عن قضية التون: موقفنا ولدينا الثقة في تسجيله
العدد اليومي
24 / 4 / 1438 هـ - 22 يناير 2017
ضربة أمنية ناجحة تجهض العملية 271 إرهاب
تنظيم خاص لـ «هيئة العقار» قريبا.. والهدف: ضبط الأسعار وكسر الاحتكار
«أكاديمية شرطية» لتخريج نساء برتبة «ضابط»
استعادة 2.1 مليار ريال من متلاعبين بسوق الأسهم
كتّاب المدينة المزيد
صالح بكر الطيار درء الفتن والدفاع الوطني
مازن عبدالرزاق بليلة الإرهاب الاقتصادي
سالم بن أحمد سحاب العلاج المعتاد: عفا الله عما سلف!!
سمر الحيسوني المعايير الأساسية للكاتب
عبدالله الجميلي حبيبتي سَـيّدَة الدّنيَا!
عبدالرحمن عربي المغربي التنمية السياحية في مكة
محمد الثبيتي تضاريس «سيِّد البيد» الخصبة
وائل مرزا هل العرب جاهزون للرئيس «ترامب»؟
إبراهيم علي نسيب الشهادة الضخمة !!
عبدالعزيز الصويغ وحدووووه!!
إبراهيم محمد باداود نقلُ السُلطةِ للشعبِ
علي يحيى الزهراني مخصصات شيوخ القبائل
أحمد عبدالرحمن العرفج تشييع الجامعة العربية يُبدد المفاهيم السرابية
فيديو المزيد
شاهد.. كيف أسلمت الفنانة الأمريكية ليدنسي لوهان.. وماذا قالوا عنها في أمريكا
شاهد .. مياه آسنة تحاصر مدرسة بمكة.. وكراسي عائمة تنقذ المعلمين والطلاب
شاهد.. لحظة إعلان ميزانية 2017
شاهد.. كلمة خادم الحرمين قبيل إعلان ميزانية 2017
شاهد.. تفاصيل المؤتمر الصحافي الخاص بميزانية 2017
شاهد.. ماذا جرى في مشاجرة طالبات جامعة الطائف
الفوزان: الحوثيون بإستهدافهم مكة أعادوا تاريخ أبرهة الحبشي
شاهد.. قصة ضابط فقد قدمه أثناء انتشاله جثة أحد شهداء الواجب
محليات المزيد
شهود عيان: إطلاق النار استمر ساعتين وتخلله انفجار... قال فهد الزهراني أحد شهود العيان من موقع الحادث: بعد صلاة الفجر كان هناك وجود أمني...
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أبناء صاحب العقار: «ملتح» لا يصلي بالمسجد استأجر... تحدث أبناء صاحب البيت الذي استأجره الإرهابيون، «للمدينة» وفي البداية تحدث علي...
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خبير أمني: 3 إجراءات لمحاصرة إسكان الإرهابيين
271 عملية إرهابية أحبطها رجال الأمن البواسل
الحملة السعودية توزع مساعدات على 5739 لاجئاً سورياً بالأردن
5 مبادرات لتفعيل «كيف نكون قدوة» يستفيد بمخرجاتها 800 ألف بجدة
استيعاب ٢٣ ألف طالب وطالبة من السوريين واليمنيين بمدارس جدة
إحباط تهريب 2,3 مليون حبة مخدرة و9 آلاف طلقة
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استفتاء
كيف تقيّم فترة أوباما الرئاسية ؟
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ماهو العنوان الوطني ؟
بالصور.. من مراسم تنصيب ترمب رئيساً لأمريكا
رياضة المزيد
أبناء الملك عبدالله يتوجون بكؤوس الملوك سعود وخالد... حظي الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالنصيب الأوفر من جوائز...
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القادسية: قرار الاحتراف خاضع للأهواء.. والقضية لم... تباينت ردود أفعال ناديي القادسية والفتح بعد أن قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين...
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سعيد يجمع اللاعبين بمأدبة عشاء.. وجروس يركز على البدلاء
الشباب يجدد للصليهم ويبدأ الاستعداد للأهلي
إثارة البريميرليج متواصلة.. المتذيل يصعق الليفر
بيان يكشف تفاصيل مصرع عامل بريطاني باستاد قطر
النصر يكسب الفيحاء بثلاثية.. والخليج يكتسح العين بالثمانية
بـ»قاتل» السعيد الفراعنة جابوا المفيد
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أوباما وترمب قبيل تنصيب الأخير رئيساً لأمريكا
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مطعسو الكوبري الميت بجدة يطالبون بتنظيم هوايتهم
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صائد الكبار يقصي الاتحاد
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الشباب: معسكر المنتخب تحول ساحة لمفاوضة العويس
منذ 5 ساعات
"الداخلية" تكشف تفاصيل مداهمة وكرين إرهابيين بشكل متزامن في جدة
منذ 5 ساعات
النصر يلحق بالمتأهلين لدور الـ16 لكأس الملك