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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
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- 6 فبراير 2017
10 جمادى الأولى 1438 هـ
منذ 21 دقيقة
الرئيس اليمني وسمو ولي ولي العهد يبحثان آخر تطورات... استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مقر إقامته...
منذ 44 دقيقة
مقتل طفل على يد ستيني طعناً في أبها قُتل شخص في العقد الأول من العمر شرق أبها، طعنًا بآلةٍ حادة.وأوضح الناطق الإعلامي...
واشنطن تحذّر طهران من الاستمرار في سياستها الاستفزازية والعدائية
نجاة أفغانية قفزت من الطابق الثالث عندما أبلغها زوجها باعتزامه الزواج
استدعاء 64 مركبة "روزرايز" طراز GOST لخلل في "الايرباق"
ولي ولي العهد يجتمع بوزير الدفاع الباكستاني ويبحثان سبل تطوير العلاقات
العدد اليومي
10 / 5 / 1438 هـ - 6 فبراير 2017
اتجاه لإلزام الوزراء والقضاة بإقرار الذمة المالية
حساب المواطن يكشف التستر وأصحاب الأنشطة الوهمية
7 سنوات سجنا لمدانين بسرقة صرافات آلية بعسير
«التأمينات» تنوع استثماراتها لتغطية المعاشات
كتّاب المدينة المزيد
عبدالله الجميلي جـمـاعـي (لا) فـردي (نعم)!
عبدالعزيز الصويغ رسالة لترمب؟!
عبدالرحمن سعد العرابي اتهام الشباب السعودي
أسامة حمزة عجلان فتنة الأبناء وعداوتهم
سعيد محمد بن زقر البطالة القنبلة الموقوتة
عائض الردادي نار الشتاء وتعرية البيئة
سعيد الفرحة الغامدي وزارة البيئة والمياه والزراعة
أيمن بدر كريّم طواقم الـخدمة الـجوية بالـخطوط السعودية
طلال القشقري المتقاعد ودخول الجنّة !!
أحمد سعيد درباس مدين !
لولو الحبيشي مصر في الجنادرية
إبراهيم محمد باداود مسرحية جديدة
سالم بن أحمد سحاب مسلسل (العكننة)!
مازن عبدالرزاق بليلة الخطأ المحمود
فيديو المزيد
شاهد.. شاب يشعل النار داخل مركبته للتدفئة
شاهد.. كاميرا مراقبة في محل تموينات توثق طعن شاب لآخر
شاهد.. أكبر مقبرة طائرات في العالم
شاهد.. علماء صينيون يطورون ورقاً مقاوماً للسوائل والنار
شاهد.. تصرف الكوريين وقت وقوع الحوادث لوصول الإسعاف بوقت قياسي
شاهد.. كيف تتقدم بشكوى إلى برنامج حساب المواطن؟
شاهد.. 450 ألف أسرة سجلت في اليوم الأول من تدشين حساب المواطن
شاهد.. جولة داخل غرفة تحكم برنامج حساب المواطن
محليات المزيد
العصيمي: 1.8 مليون مواطن سجلوا في حساب المواطن كشف المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن ماجد العصيمي...
الجحدلي: 5 شروط للزواج من فتيات دار التربية... نجحت دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة في دمج أكثر من (32) فتاة من ذوات الظروف...
حريق في مبنى سكني بمكة... ولا إصابات
ضبط شاب يطعن آخر بسكين في محل تموينات بمكة
تفعيل الارتباط المعلوماتي بين أمانة الشرقية و«الداخلية» لتسريع الخدمات
الإسكان: الإعلان عن فرض رسوم على أراضي الطائف البيضاء قريباً
الصقور السعودية تختتم مشاركتها بـ«العلا»
غياب الإشارات الضوئية يزيد الحوادث المرورية بطريق وادي وج
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أطعمة تقوي الدماغ وتنشط الذاكرة
بالصور.. الفرقاطة السعودية تصل جدة بعد تعرضها لهجوم إرهابي حوثي
رياضة المزيد
الوحدة يتقهقر في القاع.. والنصر يقسو على الخليج زادت أوجاع فريق الوحدة وتأزمت الأمور أكثر بعد أن خسر على أرضه وبين جماهيره من...
إدارة الاتحاد تلتزم الصمت.. والجماهير تطالب... التزمت إدارة نادي الاتحاد الصمت بعد الخسارة الكبيرة من فريق الأهلي بأربعة أهداف...
مدخلي يواصل تهوره.. ويتسبب بـ8 غرز لمالتوشا
عزت يناقش مارفيك في تحضيرات الأخضر لمواجهتي تايلند والعراق
المالكي: الحكم قال لي ما أقدر عليهم.. لكني أقدر عليكم
الرمز: المشوار لا زال طويلا.. ويا جماهير الأهلي فريقكم محتاجكم
حادث لحافلة النصر
بوركينا فاسو تنهي كأس إفريقيا بالمركز الثالث
خدمات المدينة
مواقيت الصلاة
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صياد يرمي شباكه لصيد الأسماك في بحيرة ماراكايبو في فنزويلا
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آخر التعليقات
منذ 6 ساعات
مصيبه اختبارات وفحص دم في الهواء الطلق وسحب عينات دم هذي كارثه وبائيه صحيه اين الرقابه اين التفتيش كيف ادارة المرور تعتمد هذي التحليل المطلوب علي جميع من عمل تحليل دم في هذى الاكشاك عليهم مراجعة المستشفيات لعمل تحاليل دم جديده للاطمأنان علي حالتهم من نقل عدوى خطيره لهم لاسمح الله
منذ 7 ساعات
الف لابأس للاعب عواجي
منذ 8 ساعات
لله درك من أم حنون ومربية فاضلة! أنت قدوة للأمهات هنيئا للاتحاد بفهد وأمه التي تقف بجواره في السراء والضراء لتصنع معه الإنجازات
منذ 13 ساعة
جزاكم الله خيرا
منذ 13 ساعة
حتى يتنبه الناس حددوا أسماء المدن والمراكز بوضوح بدل ذكر المنطقة والسواحل والجبال .... هذا ليس نظام المناطق هذه تحذيرات للرأي العام من المواطنين والمقيمين بالأحوال الجوية والطقس والمناخ في ربوع بلادنا