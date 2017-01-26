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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
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- 26 يناير 2017
28 ربيع الثاني 1438 هـ
منذ 9 دقائق
هنا.. كيف تعمل خاصية الرسائل الجديدة من دون إنترنت على... أصدر تطبيق واتساب تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين إرسائل الرسائل، حتى إن لم يكن هناك...
منذ 28 دقيقة
"الصحة" : جراحة ناجحة تُعيد الحركة لمريضة ثلاثينية... أسهم فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في استعادة الحركة لسيدة...
أطعمة تقوي الدماغ وتنشط الذاكرة.. تعرّف عليها
مركز المعلومات الوطني: نظام "أبشر" لم يتعرض لأي اختراقات إلكترونية
"الفيصل" يوجه باستحداث معرض "مكة المستقبل"
الكولومبي راموس مهاجم دورتموند ينتقل للدوري الصيني
العدد اليومي
28 / 4 / 1438 هـ - 26 يناير 2017
«حساب المواطن» في موعده ولا تأثير لفايروس «شامون»
17 تعديلا تراعي المرأة في قضايا النفقة والحضانة
برامج الحماية والنسخ الاحتياطي لبيانات العملاء يمنعان اختراق أنظمة البنوك
حكم قضائي بمنع شاب سعودي من أي عمل مرتبط بالنساء
كتّاب المدينة المزيد
أحمد عبدالرحمن العرفج الآراء أذواق.. حتى في الأرزاق!!
لمياء باعشن التباطؤ في غرف الطوارئ
عبدالله فراج الشريف الكاتب الصحفي وتجديد ذاكرته
واسيني الأعرج تقاليد القراءة.. من كتاب الجيب إلى التليفونات الذكية!
إبراهيم علي نسيب سعوديون ..!!
عبدالعزيز الصويغ غرابُ البَين..
عادل خميس الزهراني لله.. يا محسنين!!
منى يوسف حمدان التعليم في مواجهة وسائل التواصل
يوسف بخيت دروب القلب..!
طلال القشقري تخطيط بنكهة الوِرَش!!
أسامة يوسف عندما تصلي بين السماء والأرض!
إبراهيم محمد باداود من الفقر إلى الوزارة
سالم بن أحمد سحاب وما ذنب المريض؟!
مازن عبدالرزاق بليلة حوكمة نائمة
فيديو المزيد
لحظة تدشين خادم الحرمين للطائرة الجديدة F.15 - SA النسر الجارح
شاهد.. دمار هائل خلفه انفجار سخان مياه في بريدة
شاهد.. كيف تجعل بطاريتك تصمد لوقت أطول ؟
شاهد.. تفاصيل مداهمة الأمن لمجموعة إرهابية في جدة
شاهد.. قادة إيرانيون على قوائم الإرهاب الدولية
شاهد.. كيف أسلمت الفنانة الأمريكية ليدنسي لوهان.. وماذا قالوا عنها في أمريكا
شاهد .. مياه آسنة تحاصر مدرسة بمكة.. وكراسي عائمة تنقذ المعلمين والطلاب
شاهد.. لحظة إعلان ميزانية 2017
محليات المزيد
الفيصل: أؤكد فخري واعتزازي بمزاملة أعضاء لجنة تصحيح... تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير...
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«الشورى» يطالب بتوظيف النساء «محققات» في «الادعاء... أكد أعضاء مجلس الشورى أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تقدم أي حلول لتقليص...
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خبير معلومات: «شامون» لا يترك أثراًُ.. و 6حلول للحماية
«المراقبة» ينهي التحقيق في مشروعات وحسابات بلدية بني كبير
«التعليم»: زيارات لمتابعة تدريس مواد الهوية بالمدارس العالمية
فيصل بن سلمان يزور العيص ويدشن مشروعات تنموية وخدمية بـ170 مليوناً
نواب لـ المدينة : إستراتيجية شاملة للصناعات التعدينية وفتح الاستثمار للقطاع الخاص
«الأرصاد» أمطار وأتربة على 8 مناطق لـ3 أيام
تصفح النسخة الورقية
استفتاء
كيف تقيّم فترة أوباما الرئاسية ؟
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تفاصيل العروض السياحية في المناطق
بالصور.. من مراسم تنصيب ترمب رئيساً لأمريكا
رياضة المزيد
رسميًّا.. العويس يوقع للأهلي 5 سنوات أُسدل الستار على فصول قصة انتقال الحارس محمد العويس ظهر أمس، بعدما وقَّعت إدارة...
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الخليج يستأنف قرار الانضباط في «أزمة» جفين بعثت إدارة نادي الخليج خطاب استئناف إلى الأمانة العامَّة بالاتحاد العربي السعودي...
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ورشة عمل ديون الأندية والإفلاس والحوكمة اليوم
إدارة الهلال تنهي كل شروط التسجيل
رينار يهاجم الصحافيين المغاربة بعد تأهل أسود الأطلسي
رئيس هجر يوضح أسباب التنازل عن أسامة الخلف
عودة جميل بالقادسية والنصر وقمة القصيم
«الأولمبية» تجرد بولت من ذهبية 2008
خدمات المدينة
مواقيت الصلاة
الوزارات السعودية
حالة الطقس
مباريات اليوم
صورة اليوم المزيد
صحافي صومالي يحمل كاميرته بعد إصابته في الهجوم الذي استهدف فندقا في مقديشو
كاريكاتير المزيد
آخر التعليقات
منذ ساعة
الناس الان تشتري حاجاتها من الذهب من الخارج خاصه دبي والبحرين في سفرياتهم تجنبا للغش ببيع الذهب بالقزاز والاسعار العاليه فالرقابه جدا عاليه هناك والغشش قليل
منذ ساعة
في كل مجتمع الطيب والخبيث وفي كل أسرة كذلك وفي كل إدارة ولذلك لايجب وليس من المنطق أن نعمم بالصلاح أوالفساد على العموم فهناك طلاب وطالبات أهل للتكريم والتقديروالإحترام وهناك العكس وكذلك المعلمين والمعلمات لايجب أن تأخذناالعاطفة فقط لنصف الجميع بالفضيلة ولايأخذنا ردة الفعل إن صدرمن أحدهم سلوك شائن أن نعمم بالحكم عليهم ؟ .. ومن المعلوم أن طلاب ومعلمو اليوم ليس كماكان سابقاً وبنفس الأمانة والحرص على تحصيل وتعليم الطلاب فكثير منهم من الجنسين منصب حرصهم على المكاسب المادية فتجد أكثرهم يعمل أكثر من عمل ويتشتت تركيزه فلا يعدصالح للعمل التربوي وهناك من يجاملون بعض الطلاب ممن أباؤهم لهم مناصب أومنهم فوائد ومن ليس لدى أباؤهم منافع يهملون وهذا واقع ملموس في كثير من مدارسنا وتضرر منه كثير من الطلاب والطالبات المجتهدين !؟ .. كماأن الكلمة الطيبة صدقة وإدخال السرور للطلاب والطالبات بتشجيعهم أمر ضروري ولدينا كثير من المعلمين والمعلمات عبئ على التعليم فهم أصلاً غيرمحبين لوظيفتهم وإنماكثير منهم أصبحوا معلمين ومعلمات للإسترزاق الوظيفي بقصد المال فقط دون حب لمهنة التعليم ومن لم يكونوا صالحين لخوضها والبعض أصبح معلم أومعلمة بالواسطة والمنافع ولذلك كثرة سلبيات التعليم لدينا كماأن كل البيئة التعليمية لدينا فيها قصور وعدم مواكبة العصر كمايجب وكم من سلبيات نشرها الإعلام عن تلك الحقيقة المُرّة والصادمة مراراً وتكراراً والضحية هم أبناء الوطن وأولياء الأمور وأقصد من جميع النواحي التعليم لدينا كمناهج لم تواكب تطورالعصر كمايجب وكمافي كثير من دول العالم ومن بعضهم دول فقيرة؟ .. ومخرجات التعليم ليست مؤهلة لخدمة الوطن بمايحتاجه الوطن وهذه سلبيات يتشارك بها إدارات حكومية عديدة وليس فقط التعليم والمسؤلين عنه ومن هم في حقله كما ومعلمين من الجنسين غير أكفاء وكذلك مسؤلين بالتعليم غير أهل لقيمة العلم والتعلم إلامن حفظ الله وطبعاً لكل قاعدة شواذ وهناك معلمين ومعلمات يجب تقديرهم لأنهم أهل لذلك والحمدلله أن الوطن يزخربهم وكثير منهم لايعلم عنهم أحد ولم يثني عليهم أحد إعلاميا فجزاهم الله خير .. وراحت هيبة بعض المعلمين والمعلمات بعدماذهبت أمانتهم وحرصهم على فائدة الطلاب والطالبات كمايجب وكثرة السلبيات التعليمية تشهد بذلك وصور المهازل التعليمية أصبحت روتين سنوي ؟.. كماأن أعلب المعلمات يكلفن الطالبات بأمور لاتخدم العملية العلمية وفقط تخدم هوى النفس وموضة الشكل على حساب المضمون وأكثرهن يهمها الشكل والمظهر في كل شئ على حساب مايفيدالطالبات بل البعض منهن والعياذ بالله منحرفات وكم تألمت مشاعري حين رأيت عبروسائل التواصل أم تصرخ وهي تتضرر من مافعل في إبنتها من عمل غيرأدبي ومنافي للأداب وهو عمل بشع ومقزز وهو فض بكارتهاوهي طفلة في الإبتدائية والمعلمات من فيئة بويات وكذلك ماحصل في جامعة الطائف وهناك قصص يندى لها الجبين من معلمات يفترض فيهن الأخلاق الحميدة لأنهن يعلمن بنات الوطن وهن أمانة في أعناقهن ويجب أن يكن قدوة حسنة وليس وصمة عار في جبين العلم والتعلم وكذلك مايحدث من بعض المعلمين حتى لاأكون منحاز لفيئة دون أخرى والخير والشر موجود في كل خلق الله ولاعصمة إلالمن عصمه الله وهناك ماخفي وماخفي أعظم وفي كل منابرالعلم وللجنسين وكذلك باقي الإدارات إلامن حفظ ربك فمابال بعضناقد أصابته لعنة الفساد والإفساد وكيف إن سلخ عن الدين ونحن في وطن الإسلام فيكفينا فاسدين بالداخل وأعداونا في الخارج ؟ .. والله الهادي لسواء السبيل ونقدركل معلم ومعلمة من فيئة القوي الأمين وكل مواطن ومسؤول ولهم الإحترام والحمدلله أنه يوجد منهم كثير ولم يشكروا ولم يحمد عملهم الرشيد لأنهم لامنابرإعلامية تخدمهم وليس لهم علاقات إجتماعية تبرز أعمالهم حتى ولوكانت مزورة ولكن الله لايضيع أجرمن أحسن عملا وهذا يكفي أصلح الله حالنا وحال كل المسلمين ولايُفهم من كلامي أني ضد المعلمة أعلاه بل أنامتعاطف معها حسب ماقرأت عنها ولناالظاهر والله أعلم بالخافي ولكن قصدت عدم الدفاع المطلق عن فيئة دون أخرى ففي كل وسط إنساني وبشري الصالح والطالح ولايجب أن ننحاز لفيئة دون أخرى بل نظهرمايشهدبه الواقع لأن المهم هوالصالح العام للوطن والمواطن وهو مايحرص عليه ولاة أمرناالكرام وكل مخلص أمين في وطني الغالي ..والحمدلله رب العالمين .
منذ ساعة
ياسلام عليك..رائع
منذ ساعة
هل سيحصل المسيليم ، على جزء من ملايين عويس ، او كامري على اقل تقدير ... ؟!! ام انه التجميد ، والركنة على الدكة ، اسوة بمن رحل وقد لاحت في الأفق ... ؟!! اعتقد ، المعيوف ، حسبها صح ... .!!
منذ ساعتين
تصرف ، اقلية ومندسين لا ينظر لها . في مقابل مدرج عشاااق ، الأتحادي الأكبر ، والأغلى والأحلى الأمثل والأعلى صووووتا ، في الحبية ، حائل ، واهلها الطيبين ابناء حاتم الطائي ... حائل ، يابعد حي ... عشاق العميد اول من تغنى بحائل بعدحي وعرووس الشمال ... وبصوت قيثارة الشرق رحمه الله ... الود طبعنا . وللود ، بقية ...