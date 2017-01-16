الملك يناقش التطورات مع العاهل الإسباني ويمنحه قلادة الملك عبدالعزيز
عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا. تفاصيل ◄
الفيصل: الشباب السعودي يتحمل المسؤولية ويطبق النظرية الإسلامية
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن الشباب السعودي تربى على الاعتماد على النفس منذ الصغر، مبيِّنًا أنه ... تفاصيل ◄
إطلاق 280 ألف منتج سكني بـ120 مليار ريال في جميع المناطق
أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف ... تفاصيل ◄
الفريق البنيان: نعمل بشكل جاد على مكافحة الإرهاب فكريًا وماليًا ...
أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أمس، أن المملكة كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعرضت للإرهاب وتعمل بشكل جاد لمكافحته سواء من حيث ... تفاصيل ◄
المملكة تؤكد على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن لحل قضية فلسطين
أكد وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس، على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتبر ... تفاصيل ◄