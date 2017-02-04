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صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
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- 4 فبراير 2017
8 جمادى الأولى 1438 هـ
منذ 5 ساعات
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الولايات المتحدة لن تتسامح... قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين إن إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب...
منذ 6 ساعات
الأمير متعب بن عبدالله يستقبل وزير الثقافة المصري استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة...
الأهلي يكتسح الاتحاد برباعة في ديربي جدة
مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي في صنعاء برصاص ميليشيا الحوثي
تعليم تبوك: استمرار تأخير الدراسة حتى التاسعة صباحا
سقوط رافعة في دبي نتج عنه اصابة واحتراق 3 سيارات
العدد اليومي
8 / 5 / 1438 هـ - 4 فبراير 2017
مواجهة تقاعد 19 ألف معلم ومعلمة بالدمج والخصخصة والتفرغ للتدريس
«الإسكان» تسدد أرباح تمويلات المستحقين وفق عدد الأسرة والدخل
ريمة بنت بندر: العزوف عن الرياضة يرهق خزينة الدولة
«آل الشيخ»: عزل فكر الملالي ضرورة
كتّاب المدينة المزيد
سهيلة زين العابدين حماد العدل في الإسلام
طلال القشقري مليارات زرقاء اليمامة !!
عبدالله فراج الشريف الثقافة المكية والمدنية لا تعرف العنصرية
محمد سالم الغامدي أضاعونا بالقتل والتصنيف
سامي سعيد حبيب ترمب ومستقبل المنطقة
محمد البلادي هل تكون المبادرة التونسية هي الحل ؟!
لولو الحبيشي صناعة الذكريات
شريف قنديل آخر كلام..حماس عدو أم حبيب؟!
ياسين عبدالرحمن الجفري Spin off انبثاق أو انفصال صافولا
عبدالله الجميلي زمزم وحكاية ذاك الرجل
إبراهيم محمد باداود المحتالون و (حساب المواطن)
سالم بن أحمد سحاب 692 دراسة!!
مازن عبدالرزاق بليلة إدانة مسبقة
فيديو المزيد
شاهد.. أكبر مقبرة طائرات في العالم
شاهد.. علماء صينيون يطورون ورقاً مقاوماً للسوائل والنار
شاهد.. تصرف الكوريين وقت وقوع الحوادث لوصول الإسعاف بوقت قياسي
شاهد.. كيف تتقدم بشكوى إلى برنامج حساب المواطن؟
شاهد.. 450 ألف أسرة سجلت في اليوم الأول من تدشين حساب المواطن
شاهد.. جولة داخل غرفة تحكم برنامج حساب المواطن
شاهد .. فكرة لإزالة خدوش سيارتك بتكلفة لا تتجاوز 15 ريال
بالفيديو.. كشف ملابسات مقتل شاب كويتي !
محليات المزيد
350 قضية «اتجار بالبشر» خلال عام.. و55 %من المتورطين... نظرت المحاكم بمختلف مناطق المملكة 350 قضية اتجار بالبشر خلال عام منها 170 قضية نظرتها...
آلية جديدة لتعويض مشتركي الكهرباء المتضررين من... قررت هيئة تنظيم الكهرباء إلزام مقدمي خدمة الكهرباء في المملكة بتعويض المشتركين...
السجن عامين وغرامة 100 ألف لمتلفي الممتلكات الحكومية
«الصحة» و«التحقيق والادعاء» تنظمان عمل الطب الشعبي
الشريم: وسائل التواصل الاجتماعي أفرزت غياب ًا لهيبة «الكلمة» ولا مبالاة بالآداب والأعراف
«سلمان للإغاثة» يمدد 5 عقود علاج للمصابين باليمن
المفتي: «العفو والصفح» عن العمالة.. وعدم أكل أموال الناس بالباطل
«الطيران المدني» يختتم ورشة عمل «نظام البلاغات الإلكتروني برنامج Q5»
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عروس البحر تعيد الطرب بإبداع الفن الجميل
بالصور.. مدني جدة يخمد حريق داخل أرض مسورة
رياضة المزيد
الأهلي إبداااااع.. والاتحاد في ضياااااع برباعية ملعوبة في شباك غريمه التقليدي الاتحاد عزف الأهلي لحن الانتصار الجميل،...
وليد عبدالله يتنازل عن 3 ملايين لاستكمال الموسم مع... كشفت مصادر قريبة من الحارس الدولي وليد عبدالله الذي وقَّع لنادي النصر أمس الأول،...
الرياح تسقط سقف ملعب وتوقف الليجا الإسبانية
إشادة بتيفو «القدوة»
سلطان خميس: الدفاع مفتاح الفوز.. وتنوع الأهلي يمنحه الأفضلية
«كاس» تؤكد استبعاد بطل آسيا عن نسخة 2017
نجران يسدد 170 ألف ريال لأوبينا
شرفي نصراوي يغلق قضية شوكت
خدمات المدينة
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سيدات أثناء جلبهن الماء من قرية مجاورة لقريتهن في تركيا
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آخر التعليقات
منذ 17 ساعة
‎يَا قَوم، اعمَلُوا، وتَأكَّدوا أَنَّ مَن يَعمل يُخطئ، وهَذا لَيس عَيبًا، بَل العَيب هو التَّوقُّف والشَّلَل عَن العَمَل والعَطَاء، خَوفًا مِن ارتكَاب الخَطَأ، واعلَمُوا أَنَّ النَّجَاح والإبدَاع والابتكَار هو -باختصَار- الانتقَال مِن فَشلٍ إلَى فَشل، مَع بَقاء رُوح الإصرَار والشَّجَاعَة، والطّمُوح والتَّقدُّم..!! 👍🏻رائع
منذ 18 ساعة
الله ... الله ... حينما تتحدث الأسااااااااااااطير ... .!! N-18 الأسطووورة نووووور . وصنااااع القرااار ، ورووووح النمووووور ... ، هي كلمة السر ... . وهي من جلب للوطن ، افضل انجاااار رياضي ، وبقي صداها ، يصم الأذاااان والى اليوووم ... .!! ايها الأسطوووورة الخاااالدة ... نحن لا زلنا كما عهدتنا ... وعلى العهد ، بااااقوووون ... . عزيزي النمر . في الملعب ، وفي مدرج الذهب . الأسطوووووووورة ، اعطاك كلمة ، السر ...
منذ 18 ساعة
لايوجد سواانسحاب واحد فقط من طرف الاتحاديين في الصبان وبين الشوطين بعد الهدف الخامس لطارق كيال!! .......
منذ 18 ساعة
وخمسة الانسحاب ليش ماذكرتها ايها المحايد!! عموماً موجوده في اليتيوب صورة وصوت وتعليق كبار الاتحاد عليها!! شوية والتاني شوية والتالت شوية والرابع شوية والخامس زاد الحال على كتلوج وشالوا الكوره وشردوا على النادي!!
منذ 19 ساعة
اتحاااااااااااااااااااااااادية . وتكرار الفوز والتفوووووووووق الأتحاااااااااادي ان شاء الله .... .