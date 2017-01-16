الملك يناقش التطورات مع العاهل الإسباني ويمنحه قلادة الملك عبدالعزيز

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا. تفاصيل

الفيصل: الشباب السعودي يتحمل المسؤولية ويطبق النظرية الإسلامية

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن الشباب السعودي تربى على الاعتماد على النفس منذ الصغر، مبيِّنًا أنه ... تفاصيل

إطلاق 280 ألف منتج سكني بـ120 مليار ريال في جميع المناطق

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف ... تفاصيل

الفريق البنيان: نعمل بشكل جاد على مكافحة الإرهاب فكريًا وماليًا ...

أكد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أمس، أن المملكة كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعرضت للإرهاب وتعمل بشكل جاد لمكافحته سواء من حيث ... تفاصيل

المملكة تؤكد على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن لحل قضية فلسطين

أكد وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس، على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتبر ... تفاصيل

تراجع الطلب يخفض واردات السيارات المستعملة إلى 44%

تراجع استيراد السيارات المستعملة في عام 2016، إلى 44%، مقارنة بـ 2015، حيث استوردت المملكة 37502 سيارة في 2016، مقابل 67763 سيارة في 2015.

«الجميح» تستعرض أحدث طرازاتها في معرض جدة للسيارات

«الزيوت الموحدة» توقع اتفاقية مع «بتروناس» لتسويق منتجاتها بالمملكة

«جوسلوك» تنضم لـ «جينيس» بأكبر قاروة «زيت شل» في العالم

إيقاف 291 مطلوباً أمنياً من 13 جنسيَّة خلال 100 يوم

كشفت إحصائيَّة حديثة عن إيقاف 291 مطلوبًا لدى الجهات الأمنيَّة، يُشتبه في تورِّطهم بقضايا أمنيَّة، والانتماء لبعض الجماعات المتطرِّفة خلال 100 يوم، تصل نسبة ...

"بحث واقع العمل التطوعي" في 3 ورش عمل بجامعة الطائف

السديس:أمام المسلمين تحديات أخطرها الإرهاب ولابد من جهود مشتركة لإجتثاثه

مغادرة " 58 " معتمرًا من ضيوف خادم الحرمين


المالك رئيساً لاتحاد الصحافة الخليجية والشايجي أميناً

عقد اتحاد الصحافة الخليجية مؤتمره السادس واجتماع الجمعية العمومية التاسع صباح أمس الأحد بفندق الشيراتون في المنامة بمملكة البحرين برعاية وزير شؤون الإعلام ...

رئيس الوزراء البحريني: لا حليف أصدق وأوثق للأمة العربية والإسلامية من السعودية

انتخاب رئيس وأمانة اتحاد الصحافة الخليجية اليوم العثمان: السديري لم يرشح نفسه تشجيعا للدماء الجديدة

بندر المقري يسابق على الصدارة في «أرب آيدول»

التعاون الإسلامي يبحث في كوالالمبور مأساة مسلمي ميانمار

يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا في كوالالمبور، في 19 يناير الجاري، بناء على طلب حكومة ماليزيا لبحث وضع أقلية ...

مؤتمر باريس للسلام: لا اعتراف بأي تغييرات على حدود 4 يونيو بما في ذلك القدس

المملكة تؤكد على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن لحل قضية فلسطين

منشق عن الحوثي: خدعنا بإطلاق الصواريخ على المدنيين


مرابطون يؤدون اختباراتهم في مدارس الحد الجنوبي

بعزيمة وأمل وإصرار يؤدِّي عددٌ من الجنود المرابطين امتحاناتهم في المدارس الحدوديَّة المتوسطة والثانويَّة بالحد الجنوبي في جازان. وتزيَّنت اللجان بأسماء وصور ...

عسير 200 رجل وامرأة يحفزون السياحة بالحرف اليدوية

«التخصصي» يزرع 5340 نخاعًا وخلايا جذعيَّة

وكالة المسجد النبوي تدرس ملف التأمين الصحي للموظفين

محرز ينقذ الجزائر من الهزيمة أمام زمبابوي

ذوو الاحتياجات الخاصة يزورون متجر الأهلي

إدارة الاتحاد تحفز اللاعبين بالمكافآت وراتب شهر

«الوحدة» يفتقد محترفيه أمام أحد.. واستقالة الجهاز الفني للأولمبي


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