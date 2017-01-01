ولي العهد: خادم الحرمين عمل جاهدا لوحدة الصف العربي وتقوية عرى التضامن ...

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه ... تفاصيل

ولي ولي العهد: المملكة تحولت خلال عامين لملتقى عالمي ومركز اهتمام دولي

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: إن المملكة العربية السعودية تحوّلت خلال ... تفاصيل

3000 مصنع في أول مدينة سعودية تركية منتصف العام الجاري

كشف رئيس غرفة المدينة، منير محمد بن ناصر، عن بدء العمل في المدينة الصناعية السعودية التركية نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن المدينة الجديدة تحوي 3 ... تفاصيل

مجلس الأمن يعتمد قرارا لوقف إطلاق النار في سوريا

اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، قرارا يدعم وقف إطلاق النار المعمول به في سوريا حاليا، وكذلك مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية. تفاصيل

عادل عزت رئيسًا لاتحاد الكرة

منحت صناديق الاقتراع الدكتورعادل عزت رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى عام 2020، بعد 3 جولات من الاقتراع المباشر، حصل في جولته الثالثة والنهائية على 25 صوتًا، ... تفاصيل

ارتفاع استثمارات الملابس الجاهزة في المملكة إلى 15 مليار ريال

كشفت أميمة عزوز، مصممة الأزياء السعوديَّة، رئيس أول لجنة لمصممات الأزياء في المملكة، عن ارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 15 مليار ريال، مشيرة إلى أن المرأة ...

3000 مصنع في أول مدينة سعودية تركية منتصف العام الجاري

تسعيرة جبرية لمطاعم أملج.. نفر المندي بـ35 ريالا وحبة الدجاج بـ18

العمل: ميثاق أخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي

خادم الحرمين أنقذ حياة ابنتي بعد معاناة استمرت عامين

خادم الحرمين الشريفين، أنقذ حياة ابنتيَّ الصغيرتين، بعد معاناة استمرت عامين..

سيارة فخمة تقل أوائل الرياضيات في العالم لمنصة كبار الزوار بمطار جدة

إنقاذ جمل سقط في «غرفة تفتيش» بجبل الشعبة

«ستيني» ينظم حركة السير بـ«معيصم مكة»


«رؤية وطن» يختتم فعالياته بمعالم العُلا الأثرية

اختتم مُلتقى رؤية وطن للفنون التشكيلية بمُحافظة العُلا لدعم أبناء الشّهداء ومُحاربة الإرهاب برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، ...

ناهد الشوا: علموا أطفالكم اللغة ودعوهم ليفكروا خارج الصندوق

في مثله فلتُسكب العبرات

بنجابي يسامر «متحف الفن» بقصة حياته

قتلى بتفجير مزدوج في بغداد وتنظيم داعش يتبناه

قالت أمس السبت مصادر في الشرطة العراقية: إن 27 مدنيا قتلوا وأصيب 53 في تفجيرين استهدفا وسط العاصمة، بغداد. وتبنّى تنظيم داعش الارهابي التفجير.

مجلس الأمن يعتمد قرارا لوقف إطلاق النار في سوريا

محكمة مصرية تقضي بسعودية «تيران وصنافير»

أردنيون: الانضمام يقطع الطريق على أي عمليات اختراق


شرطة الرياض: ضبط 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض (6) جناة (من الجنسية الباكستانية) تورطوا في سرقة (134) جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال والهرب بها من محافظة ...

بتوجيه ولي العهد..طائرة أمنية لنقل جثمان الشهيد البركاتي من جازان إلى الليث

18 قافزا حرا بعرض احترافي أمني جوي.. في ذكرى البيعة

رقيب محمد حسن حكمي

الأهلي بروحه.. داوى بالفتح جروحه

إشادة واسعة بملحق التاريخي عن مرور 90 عامًا على تأسيس العميد

رئيس الهلال: لم نصوت للمالك لأنه أساء لنا.. وألفيس أول الراحلين

عواجي: الانتصار ثمرة جهود الجميع


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